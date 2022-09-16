Наркограффити закрасили в Павлодаре и Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области полицейские и волонтеры провели акцию по закрашиванию наркограффити. Мероприятия уже прошли в Павлодаре и Экибастузе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Полиция и общественники должны работать слажено и результативно – с одной стороны нужно мгновенно блокировать те ссылки, которые в явном или зашифрованном виде появляются на стенах, дверях и асфальте, с другой – также быстро закрашивать наркограффити. Важен момент неотвратимости наказания, чтобы граждане понимали, что от ответственности уйти невозможно, – сказал заместитель начальника департамента полиции области Болат Нурсеитов.

По его словам, это касается и мелких исполнителей — граффистов, кладменов и тех, кто на вершине пирамиды управляет финансовыми потоками, находясь часто даже за рубежом.

«Несмотря на то, что употребление наркотиков наносят серьезный вред здоровью, вплоть до летального исхода, а санкциями статей Уголовного кодекса предусмотрены длительные сроки лишения свободы за совершение наркопреступлений, молодежь все чаще вовлекается в незаконный оборот наркотиков. По нашему опыту, именно невзрачные места становятся центром притяжения злоумышленников – они наносят надписи прямо на стены домов, гаражи и здания», – отметил руководитель Корпоративного фонда «Будущее без наркотиков» Жандос Актаев.

Волонтеры ведут беседы с жильцами, в чьем дворе хоть раз находили наркограффити, рассказывают им, в чем заключается опасность, и призывают их закрашивать запрещенную рекламу.

В традиционной акции приняли участие активисты волонтерских и неправительственных организаций «Легион 14», поисково-спасательного отряда «Vita», корпоративного фонда «Будущее без наркотиков», а также ассоциации детских и молодежных организаций Павлодарской области. Департамент полиции призывает граждан не оставаться безучастными, при выявлении рекламы, пропагандирующей запрещенные вещества, необходимо незамедлительно информировать полицию либо закрасить граффити.

Фото: polisia.kz