Наркограффити уничтожают полиция и волонтёры в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Сотрудники правоохранительных органов провели акцию по уничтожению подобных надписей и постоянно собирают сведения о граффити про продажу наркотиков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Волонтёры команды поисково-гуманитарного отряда «LiDER KZ» города Аксу» совместно с автолюбителями клуба «LADA CLUB PVL» и сотрудниками отдела полиции Аксу закрасили граффити с указанием контактов наркоторговцев в социальных сетях и мессенджерах», - рассказали прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

В городе Аксу подобные рейды проходят постоянно. В Instagram создан аккаунт «upn_dp_pvl», куда можно направлять информацию о фактах размещения надписей с указанием контактов наркоторговцев в социальных сетях и мессенджерах.

«Данные передаются в коммунальные службы для последующего уничтожения», - добавили в ДП области.

Фото ДП Павлодарской области