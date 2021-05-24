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    14:57, 24 Май 2021 | GMT +6

    Наркограффити уничтожают полиция и волонтёры в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Сотрудники правоохранительных органов провели акцию по уничтожению подобных надписей и постоянно собирают сведения о граффити про продажу наркотиков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Волонтёры команды поисково-гуманитарного отряда «LiDER KZ» города Аксу» совместно с автолюбителями клуба «LADA CLUB PVL» и сотрудниками отдела полиции Аксу закрасили граффити с указанием контактов наркоторговцев в социальных сетях и мессенджерах», - рассказали прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

    В городе Аксу подобные рейды проходят постоянно. В Instagram создан аккаунт «upn_dp_pvl», куда можно направлять информацию о фактах размещения надписей с указанием контактов наркоторговцев в социальных сетях и мессенджерах.

    «Данные передаются в коммунальные службы для последующего уничтожения», - добавили в ДП области.


    Фото ДП Павлодарской области


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы Волонтёрство Павлодарская область
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