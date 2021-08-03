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Наркограффити со стен зданий уничтожили полицейские Шымкента

3 Августа 2021 16:37
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Наркограффити со стен зданий уничтожили полицейские Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Участковые инспекторы полиции Абайского РУП в рамках ОПМ «Қарасора» провели профилактический рейд по уничтожению рекламы наркотиков на наружных стенах зданий города Шымкента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

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Вооружившись баллончиками с краской, стражи порядка выявили и закрасили графические надписи рекламы наркотиков на фасадах зданий.

Так, в ходе мероприятия со стен зданий, заборов, остановок и других поверхностей на территории Абайского района Шымкента были удалены 29 граффити с указанием номеров и названий интернет-ресурсов, посредством которых осуществляется пропаганда потребления и сбыт наркотических средств.
Отметим, что мероприятия, направленные на противодействие незаконному обороту наркотиков, проводятся на регулярной основе.


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#МВД РК   #Шымкент   #Борьба с наркотиками  
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