Наркограффити со стен зданий уничтожили полицейские Шымкента
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Участковые инспекторы полиции Абайского РУП в рамках ОПМ «Қарасора» провели профилактический рейд по уничтожению рекламы наркотиков на наружных стенах зданий города Шымкента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.
Вооружившись баллончиками с краской, стражи порядка выявили и закрасили графические надписи рекламы наркотиков на фасадах зданий.
Так, в ходе мероприятия со стен зданий, заборов, остановок и других поверхностей на территории Абайского района Шымкента были удалены 29 граффити с указанием номеров и названий интернет-ресурсов, посредством которых осуществляется пропаганда потребления и сбыт наркотических средств.
Отметим, что мероприятия, направленные на противодействие незаконному обороту наркотиков, проводятся на регулярной основе.
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