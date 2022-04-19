Наркодилера с крупной партией синтетики задержали в лесополосе Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наркосбытчика с более чем 1 кг синтетических наркотиков задержали столичные полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП города Нур-Султана.

«Наряд столичных патрульных полицейских, дежуря на Карагандинской трассе на окраине города, обратил внимание на молодого человека, который шел по лесополосе рядом с дорогой и снимал местность на камеру телефона. Остановив его, полицейские поинтересовались странностью маршрута и целью нахождения в лесном массиве.

Мужчина ответил, что идет с кладбища, при этом заметно нервничал. Решив проверить действия мужчины, патрульные тщательно прочесали местность, используя снимки с его телефона. В результате стражи порядка обнаружили под деревом спрятанный сверток. Как было установлено в дальнейшем, в пакете находилось более 1,25 кг синтетических наркотиков «Мефедрон» и «Альфа-РVР», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Полицейские выяснили, что задержанный доставил синтетику в столицу из города Алматы и планировал их сбыть в Нур-Султане.

В настоящее время по факту проводится досудебное расследование.

Как отметили в столичном департаменте полиции, количество изъятых в данном случае наркотических средств составляет более 6 тысяч разовых доз для наркопотребления, их стоимость на «черном» рынке составила бы 25 млн тенге.

Всего с начала этого года в столице из незаконного оборота изъято более 30 кг синтетических наркотиков.

«В борьбе с наркопреступностью делается акцент на выявление фактов сбыта, рекламы наркотиков и транзита через столицу. Нами разработана новая Программа «Нұр-Сұлтан - город без наркотиков», в которой предусмотрен ряд мероприятий по усилению противодействия наркотикам», - отметил начальник департамента полиции Марат Тулебаев.

Также сообщается, что руководство департамента представило к поощрению сотрудников Полка патрульной полиции, проявивших бдительность и оперативность при исполнении служебных обязанностей.



