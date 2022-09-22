22 Сентября 2022, 11:06

Наркодилера с крупной партией индийской марихуаны задержали в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках проведения республиканского ОПМ «Қарасора-2022», сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Астаны провели спецоперацию по задержанию лиц, занимающихся поставкой и сбытом наркотиков на территории столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 31-летний житель столицы, у которого при личном досмотре было изъято 13 коробков с наркотическим веществом растительного происхождения. В дальнейшем, при обыске по месту жительства задержанного, полицейские изъяли более 1 кг марихуаны индийского происхождения. Наркотик был расфасован и приготовлен для дальнейшей реализации», - сообщили в полиции.

Кроме того, при обыске жилища был обнаружен газовый пистолет, который, по результатам экспертизы, пригоден для стрельбы.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы, общий вес изъятого «зелья» составил 1 кг 300 гр. Задержанный дал признательные показания. Проводится досудебное расследование по ст. 297 ч.2 УК РК «Незаконные приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, в крупном размере».

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП. Устанавливается канал поставки и соучастников, причастных к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы. Всего же с начала года из незаконного оборота изъято более 250 кг различных наркотических средств.

Фото: polisia.kz