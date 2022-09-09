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    14:36, 09 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Наркодилера с крупной партией гашиша в салоне авто задержали в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками столичного департамента полиции в оперативно-профилактического мероприятия «Дәрмек» проведена спецоперация, в результате которой задержан очередной наркосбытчик, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

    При тщательно спланированной спецоперации полицейскими задержана автомашина марки «Hyndai Accent», в которой у 28-летнего пассажира при личном обыске, из кармана брюк и барсетки, изъяты свертки с гашишем, весом 109 граммов, приготовленных к реализации. Кроме того, при обыске автомашины обнаружены два полиэтиленовых пакета с гашишем.

    Общий вес изъятых наркотиков составил более 1 килограмма 600 граммов гашиша, которые злоумышленник планировал реализовать потенциальным наркопотребителям.

    Задержанный дал признательные показания. Проводится досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК «Незаконные приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, в особо крупном размере».

    Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП. Устанавливаются соучастники, причастные к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы.


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