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    17:37, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Наркодилера-гастролера с «синтетикой» задержали в Караганде

    Наркодилера-гастролера с «синтетикой» задержали в Караганде
    Фото: Polisia.kz

    Наркодилера-гастролера с «синтетикой» задержала полиция в Карагандинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Карагандинской области в Караганде по подозрению в хранении наркотических средств в особо крупном размере задержали 25-летнего жителя Талдыкоргана.

    Во время осмотра у мужчины изъято 30 свертков с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта, вещество является психотропным средством синтетического происхождения общим весом около 22 граммов.

    Подозреваемый рассказал, что занимался сбытом наркотических и психотропных веществ на территории Алматинской области. В начале января он приехал в Караганду, чтобы заняться распространением наркотиков в городе путем закладок. Ведется досудебное расследование. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде ареста.


    Теги:
    Наркотики Закон и право Регионы Казахстана Регионы Борьба с наркотиками Карагандинская область Синтетика Караганда Талдыкорган
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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