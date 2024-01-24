Наркодилера-гастролера с «синтетикой» задержали в Караганде

Наркодилера-гастролера с «синтетикой» задержала полиция в Карагандинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Карагандинской области в Караганде по подозрению в хранении наркотических средств в особо крупном размере задержали 25-летнего жителя Талдыкоргана.

Во время осмотра у мужчины изъято 30 свертков с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта, вещество является психотропным средством синтетического происхождения общим весом около 22 граммов.

Подозреваемый рассказал, что занимался сбытом наркотических и психотропных веществ на территории Алматинской области. В начале января он приехал в Караганду, чтобы заняться распространением наркотиков в городе путем закладок. Ведется досудебное расследование. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде ареста.





