Наркодетектив с украинским акцентом, молдавскими руками и казахстанской пропиской

Казахстан сегодня благодаря своему географическому положению, развитой инфраструктуре и высокому уровню цифровизации стал важным звеном в цепочке бизнеса крупных наркокартелей. Если раньше наркотики производились из так называемого «натурального» сырья, то сейчас их можно изготовить из любой химии, даже бытовой.

В последние годы наши силовики выявляют десятки подобных нарколабораторий и уничтожают химическую дурь. Две такие нарколаборатории, которыми руководили иностранные граждане, находились в 200 км от Астаны - в Ерейментау и Кокшетау.

Разводил не кур, а соседей

Гражданин Украины Игорь Бензюра абсолютно не вызывал подозрений у окружающих. Купив дом на окраине города Ерейментау он познакомился с соседями, сообщил, что будет разводить птиц, рассказал следователь отдела полиции Ерейментауского района Акмолинской области Арсен Альжанов.

Соседи охарактеризовали мужчину разговорчивым и спокойным. Никто ничего не заподозрил, хотя сам Бензюра больше в доме не появлялся. Всем процессом он руководил дистанционно, через Телеграм. «Напичкал» дом камерами, заказал оборудование для лаборатории, прекурсоры для синтетического «варева» и приобрел автомобиль.

- Когда условия для непосредственного создания лаборатории были созданы, он обратился к члену группы, который находился в иностранном государстве. Тот, в свою очередь, связался с гражданином Республики Молдова по фамилии Могильда и пригласил его на работу. Предложил 10 тысяч долларов в месяц и попросил найти себе напарника. Могильда согласился и вовлек в данную деятельность своего товарища, - раскрыл преступную схему старший оперуполномоченный по особо важным делам КПН МВД РК Виталий Гудыменко.

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Привлеченные подельники - мужчины 1991-92 года рождения. Один из них был женат, второй - холостой. У одного был малолетний ребенок на иждивении. Образование среднее, постоянной работы не имели, у себя на родине перебивались случайными заработками.

По плану, первая партия мефедрона должна была выйти в продажу всего через две недели после начала работы. 10 килограммов с рыночной стоимостью до 250 миллионов тенге. Заплатить из них 10 тысяч долларов своим исполнителям Бензюре практически ничего не стоило.

Эта история в полной мере отражает быстро растущие проблемы наркотрафика в Казахстане. Объем конфискации наркотиков за последние несколько лет вырос более чем в 140 раз. 178 лабораторий по производству синтетических наркотиков закрыли в нашей стране за последние 4 года. Употребление таких наркотиков не требует инъекций - для многих именно здесь стираются границы страха.

- Синтетика вообще получила свое распространение сейчас во всех постсоветских странах: и в России, и в Казахстане, и в Кыргызстане. Поэтому за последние 5 лет увеличился именно оборот синтетических наркотиков, число потребителей, изъятий. Синтетические наркотики вытеснили традиционные, опиоидные группы. Поэтому Бензюра, я думаю, знал об этом и решил, что более благоприятно будет ему здесь заниматься преступной деятельностью, - отметил В. Гудыменко.

По словам эксперта-нарколога Тимура Отепова, проблема наркотической зависимости у нас стоит достаточно остро, причем на протяжении многих лет.

- На сегодняшний день молодежь начинает употреблять гораздо раньше. Это 14-15 лет. Все дело в доступности. Синтетические наркотики можно купить в интернете: с помощью Телеграм-каналов, каких-то доступов в Даркнет. Частных реабилитационных центров становится все больше, - подчеркивает Т. Отепов.

Фото: скрин видео

Вернемся к нашей истории. Бензюра в итоге попал в поле зрения правоохранительных органов. Сотрудник Центрального аппарата МВД внедрился в преступную группу. После сбора всех доказательств с применением аудио- и видеофиксации, информация была передана коллегам.

- Совместно с сотрудниками СОБРа и Министерства внутренних дел выехали на адрес и произвели задержание иностранных граждан, которые занимались незаконным изготовлением, сбытом наркотических веществ, - рассказал старший следователь отдела полиции Ерейментауского района Акмолинской области Павел Зорин.

Могильда и Гритко были задержаны с поличным - непосредственно при варке, а лидера преступной группы задержали в Астане, тоже при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

- Были изъяты мефедрон, прекурсоры, оборудование, мобильные устройства, подтверждающие их преступную деятельность, с переписками, видео- и фотофайлами, жесткий диск с видеозаписями изготовления наркотических средств, - сообщил В. Гудыменко.

Фото: скрин видео

Следствие длилось полгода. Что интересно, при наличии неопровержимых фактов все трое отрицали свою вину. Бензюра даже не признавал факта знакомства со своими подельниками, сохраняя полное самообладание.

- Он вел себя спокойно. Изначально отрицал свою причастность к какой-либо преступной деятельности. Говорил, что это какая-то ошибка, что никого из вышеуказанных лиц не знает, ни с кем никакие дела не ведет. Вел себя спокойно, уверенно, надеясь на то, что прямого контакта с варщиками в лаборатории у него не было, - подчеркнул В. Гудыменко.

Однако Бензюра устанавливал в помещении видеонаблюдение и вел запись, контролировал процесс изготовления своей преступной группы.

- В дальнейшем эти видеозаписи, где был зафиксирован весь процесс - как оборудования нарколаборатории, так и самой варки, - тоже были изъяты, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела, - добавил В. Гудыменко.

Бензюра изначально тщательно скрывал следы: покупку дома нотариально не оформил, пообещав продавцу сделать это осенью. Машину купил по доверенности, соседкам представился вымышленным именем, с варщиками лично не встречался.

Однако онлайн он все-таки «наследил»: те же мессенджеры, сайты, камеры, что помогают сегодня оборудовать лаборатории и распространять наркотики, и сыграли против главаря группы, став главными хранителями доказательств его вины. В итоге все члены наркобанды получили заслуженные сроки. Сегодня они отбывают наказание в колонии в Степногорске.

Однако вопросы все еще остались: откуда деньги, кто еще замешан и сколько таких лабораторий в стране?

- Ни один регион не остается в стороне. В течение текущего года каждая область, каждое территориальное подразделение выявляет минимум по одной-две нарколаборатории. За истекший первый квартал этого года выявлено пять нарколабораторий именно по изготовлению синтетики: в Карагандинской, Павлодарской, Алматинской областях, две в Алматы. Изъято уже свыше 100 кг синтетики на сегодняшний день, - рассказал В. Гудыменко.

Фото: скрин видео

Продуманная сеть, построенная на доверии

В Кокшетау действовала еще одна группа. Работала почти год, не привлекая внимания. Тысячи доз смертоносного вещества в течение 10 месяцев устремлялись в руки потребителей. В составе преступной группы - 11 участников от 17 до 25 лет.

- Сбыт осуществлялся бесконтактным способом, в связи с чем реализация проводилась мелкооптовыми партиями - закладками. Количество потребителей, которые непосредственно приобретали наркотическое средство из магазинов данной группы, составило более 7 тысяч человек, - рассказал старший следователь следственного управления Департамента полиции Акмолинской области Айбек Рахимов.

Такие группы действуют по принципу бизнеса: четкая структура, распределение ролей и налаженные процессы. Отличие лишь в том, что товар - это яд, а клиенты, молодежь и даже дети. Курьеры-пешки, которых легко заменить, организатор всегда в тени. Связь анонимна, оплата - как в денежных переводах, так и в криптовалюте.

В структуре, как и в бизнесе, был предусмотрен даже карьерный рост, дающий возможность зарекомендовавшему себе закладчику достигнуть должности куратора-оператора, отвечающего за сбыт. Кроме того, в группировке была своя «корпоративная культура», основа которой - безусловное доверие друг к другу.

- Группа была создана очень грамотно, обдуманно. Руководитель набирал свою команду именно из числа близких, знакомых, коллег, одногруппников или общих друзей , - подчеркивает А.Рахимов.

Фото: скрин видео

Несмотря на то, что в начале текущего года наказание для закладчиков наркотиков было официально смягчено, все-таки это срок - от 5 до 8 лет, с учетом того, что преступление совершено впервые без отягчающих обстоятельств.

- Наркопреступность тоже молодеет, вовлекаются уже подростки с 15-16 лет. Надо быть бдительнее к своим окружающим, к соседям. Мы можем победить наркопреступность только общими усилиями. Это общая беда, общая проблема. Преступления, связанные с наркотиками, относятся к преступлениям против здоровья населения и нравственности, я бы даже сказал, что это преступления против государства, - подчеркивает Виталий Гудыменко.

Здесь хорошо было бы напомнить родителям: внезапная смена образа жизни, дорогие телефоны, поездки, брендовые вещи - повод задуматься об источнике дохода вашего ребенка и поговорить о безопасности его будущего. Правоохранитель советует смотреть за своими детьми, чем они занимаются, обязательно проверять их телефоны, не стесняться заходить в Инстаграм, в Телеграм, в WhatsApp, смотреть их переписки, фото- и видеогалерею.

Кокшетауские преступники после задержания, как и в истории из Ерейментау, в большинстве своем отказались признавать вину. Лишь некоторые из них раскаялись и пошли навстречу следствию.

- Согласно приговору Межрайонного суда суда Акмолинской области по уголовным делам, срок участников группы варьировался от 16 лет до 7 лет лишения свободы, - заключил А.Рахимов.

Фото: скрин видео

Уделяя особое внимание проблеме распространения наркотиков, после долгих обсуждений в государстве изменено законодательство. Что поменялось? Закладчикам срок сократили на пару лет: теперь не от 5 до 10, а от 5 до 8 лет с конфискацией имущества. А вот производителям наркотиков наказание ужесточили: дополнили новой статьей, где и сроки больше - вплоть до пожизненного, и конфискация имущества предусмотрена. Ужесточена уголовная ответственность должностных лиц за распространение наркотиков: если ранее за эти преступления грозило лишение свободы на срок от 10 до 15 лет, то теперь от 15 до 20 лет, с конфискацией имущества. Введена уголовная ответственность за незаконный оборот прекурсоров и сильнодействующих веществ, а также веществ, инструментов и оборудования, используемых для производства наркотиков, ядовитых и сильнодействующих веществ.

Опасность этих наркотиков заключается в том, что они вызывают моментальное привыкание. Агрессивная химия начинает разрушать внутренние органы человека сразу. Любой, кто употребляет этот наркотик, со временем превращается в ходячее «вымирающее животное».

- Последствия возникают при совершении любого правонарушения. Но именно в случае с наркотическими средствами речь идет о здоровье всего нашего общества, - заключил А.Рахимов.

Ранее мы писали о том, что в Алматинской области была ликвидирована нарколаборатория промышленного масштаба.