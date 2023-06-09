Наркодельца с крупной партией гашиша задержали на въезде в столицу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Наркодельца с крупной партией гашиша в салоне автомобиля, задержали полицейские на въезде в столицу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Проведена спецоперация, в результате которой задержан наркоделец из Жамбылской области. На трассе Астана – Караганда, возле ТЦ «Метро», водитель автомашины Mercedes-Benz, не подчинившись законным требованиям, оказал неповиновение сотрудникам полка патрульной полиции, и пытался скрыться.

При задержании водитель и пассажир оказали сопротивление полиции. При обыске в салоне автомашины полицейские обнаружили гашиш. С заднего сидения автомобиля было изъято пять полиэтиленовых пакетов с наркотическим веществом общим весом около 5 кг. В салоне автомобиля находился 31-летний житель Жамбылской области, ранее судимый за перевозку наркотических средств в особо крупном размере.

В ходе обыска жилья полиция обнаружила 13 аналогичных пакетов с наркотическим веществом, общим весом более 12 кг. Общий вес изъятых наркотиков составил 17,2 кг. Проводится досудебное расследование по статье 296 УК РК. Житель Жамбылской области, причастный к перевозке наркотического вещества, водворен в изолятор временного содержания.