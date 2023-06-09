Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Наркодельца с крупной партией гашиша задержали на въезде в столицу

Редактор:  
Гульмира Байзакова
9 Июня 2023, 19:15
Наркодельца с крупной партией гашиша задержали на въезде в столицу Фото: polisia.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Наркодельца с крупной партией гашиша в салоне автомобиля, задержали полицейские на въезде в столицу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Проведена спецоперация, в результате которой задержан наркоделец из Жамбылской области. На трассе Астана – Караганда, возле ТЦ «Метро», водитель автомашины Mercedes-Benz, не подчинившись законным требованиям, оказал неповиновение сотрудникам полка патрульной полиции, и пытался скрыться.

При задержании водитель и пассажир оказали сопротивление полиции. При обыске в салоне автомашины полицейские обнаружили гашиш. С заднего сидения автомобиля было изъято пять полиэтиленовых пакетов с наркотическим веществом общим весом около 5 кг. В салоне автомобиля находился 31-летний житель Жамбылской области, ранее судимый за перевозку наркотических средств в особо крупном размере.

В ходе обыска жилья полиция обнаружила 13 аналогичных пакетов с наркотическим веществом, общим весом более 12 кг. Общий вес изъятых наркотиков составил 17,2 кг. Проводится досудебное расследование по статье 296 УК РК. Житель Жамбылской области, причастный к перевозке наркотического вещества, водворен в изолятор временного содержания.


Астана   МВД РК   Борьба с наркотиками  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
На две части могут разделить Атырау
На две части могут разделить Атырау