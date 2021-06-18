Нарисованную осужденным картину приобрели на аукционе за 130 тысяч тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Картину, нарисованную осужденным, приобрели на аукционе за 130 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В учреждении АК-159/25 отбывает наказание 29-летний художник, который рисует и продает свои картины через аукцион, погашая свои иски.

– С детства я любил рисовать и поэтому родители отдали меня обучатся в школу искусств. Там меня записали сразу на второй класс обучения из четырех. В средней школе я всячески хотел показать свой талант к рисованию, участвуя во всех художественных конкурсах, где занимал призовые места. Поступив в университет на стоматолога, я понял, что эта профессия не моя. В итоге я не доучился и забросил рисовать, а через семь лет я совершил особо тяжкое преступление, покушение на убийство, за которое меня осудили на восемь лет и шесть месяцев, о чем я сильно раскаиваюсь. Во время моего нахождения в следственном изоляторе ко мне пришло вдохновение, и я начал рисовать каждый раз, набивая руку. Прибыв в лагерь, я занимал призовые места в конкурсах лучших настенных газет. Позже я начал рисовать 3D изображения, живопись, графику, натюрморты, портреты и пейзажи. В учреждении АК-159/25 я занимаюсь профессиональным творчеством, рисуя картины маслом на холсте. Администрация учреждения разрешила передавать картины моему отцу, который их продает и погашает мой иск, – сообщил осужденный Арман Магзумов.

Как признается сам художник, на создание одной картины уходит до четырех дней, в основном картины покупают от 30 тысяч тенге, а самую дорогую удалось продать на аукционе за 130 тысяч, на ней был нарисован Биткойн. Если выйти на мировой аукцион вполне возможно продавать свои работы за ту же самую сумму, но в долларах, отмечает осужденный.

- Осужденный обратился к администрации учреждения разрешить передавать нарисованные картины своему отцу, на что мы дали разрешение. Прибывая на краткосрочные свидания, отец заключенного приносит холсты и краски вместе с передачей. На данный момент он уже погасил иск на сумму 500 тысяч тенге. Также Арман обучает и приобщает других осужденных к изобразительному искусству, – сообщил начальник учреждения АК-159/25 Улан Кусаинов.