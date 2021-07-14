Нариман Турегалиев и Ляззат Рысбекова встретились с аграриями Западного Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Нариман Турегалиев и Ляззат Рысбекова встретились с руководителями и работниками крестьянских хозяйств Сырымского, Теректинского районов и района Байтерек Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Сенаторы обсудили с фермерами ход работ по заготовке кормов. В ходе встречи также поднимался вопрос роста цен на кормоуборочное оборудование и технику. Депутаты отметили, что данный вопрос находится на контроле у руководства страны и сенаторы со своей стороны также будут активно содействовать решению возникающих проблем.

Кроме того, аграриев беспокоит тот факт, что правила выдачи субсидий часто меняются. Это создает для сельхозтоваропроизводителей неудобства и не позволяет им проводить планирование своей деятельности. Депутаты отметили важность рассмотрения данного вопроса в Сенате.

Побывали Нариман Турегалиев и Ляззат Рысбекова также и в Бурлинском и Чингирлауском районах. В ходе встреч с сельчанами, сенаторы рассказали им об основных нормах принятых в ходе прошедшей сессии законов. Также депутаты ознакомились с ходом строительства дорог, многоквартирного дома и спортивного комплекса. Они напомнили подрядчикам и акимату о необходимости соблюдения качества выполняемых строительных работ и эффективного контроля освоения выделенных средств.