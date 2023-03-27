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Нариман Макулбеков возглавил инспекцию транспортного контроля по Кызылординской области

Жанара Мухамедиярова
27 Марта 2023, 23:00
Нариман Макулбеков возглавил инспекцию транспортного контроля по Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Приказом руководителя аппарата Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Макулбеков Нариман Аскербекович назначен на должность руководителя инспекции транспортного контроля по Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Кызылординской области.

Аким области Нурлыбек Налибаев на заседании актива поздравил Наримана Аскербековича и пожелал ему успехов на новой должности.

«Нариман Аскербекович - опытный руководитель, который прошел различные ступени государственной службы, с честью занимал должности заместителя руководителя аппарата акима области, акима Шиелийского района. В разные годы работал следователем-стажером в сфере прокуратуры, прокурором Кармакшинского, Казалинского районов, заместителем прокурора области, руководителем Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, внес свой вклад в обеспечение прав и верховенства закона граждан.

Нариман Аскербекович провел в комплексе «Байконур» работу, направленную на реализацию государственной политики, связанной с защитой прав проживающих там граждан Республики Казахстан в соответствии с соглашением между двумя странами. На новой должности будет отвечать за обеспечение безопасности движения крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств и железнодорожного транспорта на автомобильных дорогах в соответствии с транзитным потенциалом области», - сказал глава региона.

На совещании председатель областного совета ветеранов Серик Дуйсенбаев поздравил Макулбекова и выразил свои наилучшие пожелания.

Отметим, что Нариман Аскербекович до настоящего времени занимал должность руководителя управления по обеспечению деятельности специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур».


Кызылординская область   Акимат   Назначения   Транспорт   Кызылорда  
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