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    10:15, 26 Февраль 2023 | GMT +6

    Нариман Курбанов завоевал «бронзу» на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Германии

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Германии, в Котбасе, проходит этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Казахстанец Нариман Курбанов стал бронзовым призером в упражнениях на коне с 14.800 баллами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации гимнастики.

    Представитель Узбекистана с 14,866 баллами лидировал в тройке лучших, а спортсмен из Армении смог завоевать второе место с показателем 14,833.


    Теги:
    Гимнастика Спорт
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