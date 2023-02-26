10:15, 26 Февраль 2023 | GMT +6
Нариман Курбанов завоевал «бронзу» на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Германии
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Германии, в Котбасе, проходит этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Казахстанец Нариман Курбанов стал бронзовым призером в упражнениях на коне с 14.800 баллами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации гимнастики.
Представитель Узбекистана с 14,866 баллами лидировал в тройке лучших, а спортсмен из Армении смог завоевать второе место с показателем 14,833.