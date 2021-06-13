Нариман Курбанов стал вторым на ЭКМ по спортивной гимнастике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В хорватском Осиеке продолжается этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Актив казахстанской команды пополнился еще одной медалью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Серебряную награду мирового первенства завоевал представитель команды Казахстана по спортивной гимнастике Нариман Курбанов. Он стал вторым в упражнениях на коне.

Напомним, ранее золотой медалью отметился казахстанец Милад Карими в вольных упражнениях.