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    23:45, 24 Февраль 2024 | GMT +6

    Нариман Курбанов стал победителем этапа Кубка мира по гимнастике в Германии

    Нариман Курбанов стал обладателем Кубка мира по гимнастике в Германии
    Фото: Sabirov Sali/ Оlympic.kz

    Нариман Курбанов завоевал золотую медаль по спортивной гимнастике на этапе лицензированного Кубка мира в Котбусе (Германия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Оlympic.kz.

    Казахстанец набрал в 15,433 очка в упражнениях на коне

    «Серебро» — у иорданского спортсмена (15, 300 очка), «бронза» — у представителя Южной Кореи (15,300 очка).

    В соревнованиях принимают участие 370  спортсменов из 80 стран мира.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Гимнастика Медаль Германия
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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