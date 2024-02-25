Нариман Курбанов стал победителем этапа Кубка мира по гимнастике в Германии

Нариман Курбанов завоевал золотую медаль по спортивной гимнастике на этапе лицензированного Кубка мира в Котбусе (Германия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Оlympic.kz.

Казахстанец набрал в 15,433 очка в упражнениях на коне



«Серебро» — у иорданского спортсмена (15, 300 очка), «бронза» — у представителя Южной Кореи (15,300 очка).



В соревнованиях принимают участие 370 спортсменов из 80 стран мира.