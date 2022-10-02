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    21:39, 01 Октябрь 2022 | GMT +6

    Нариман Курбанов победил на Кубке мирового вызова в Венгрии

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские гимнасты завоевали две медали на этапе Кубка мирового вызова в Сомбатхее (Венгрия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Так, Нариман Курбанов стал лучшим в упражнениях на коне. Вторым завершил выступление Шао Ю Ян (Тайбэй). Третье место у Хирамитсу Коги (Япония).

    В вольных упражнениях Милад Карими завоевал «серебро». Победу праздновал украинец Илья Ковтун. Хирамитсу Кога (Япония) финишировал третьим.


    Теги:
    Гимнастика Спорт
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