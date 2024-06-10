Нарендра Моди в третий раз стал премьер-министром Индии

Лидер одержавшего верх на парламентских выборах в Индии Национального демократического альянса (НДА) во главе с Индийской народной партией («Бхаратия джаната парти», БДП) Нарендра Моди принес присягу и в третий раз стал премьер-министром Индии. Церемонию присяги транслировали индийские телеканалы в прямом эфире, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

К присяге Моди привела президент Индии Драупади Мурму. Моди стал вторым в стране политиком, который третий раз подряд занял пост главы правительства республики. До него это сделал первый премьер независимой Индии Джавахарлал Неру.

После Моди президент начала приводить к присяге других членов кабинета министров. Поскольку БДП, партия Моди, впервые за 10 лет не смогла набрать абсолютного большинства, в состав коалиционного кабинета входят и члены партий - союзников Моди по НДА.

На мероприятии присутствуют около 8 тыс. гостей: политиков, послов, дипломатов, представителей общественности. На церемонию прибыли в том числе лидеры семи соседей Индии по региону: премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, глава правительства Бутана Церинг Тобгей, премьер Маврикия Правинд Джагнот, президент Мальдивской Республики Мохамед Муиззу, премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал, вице-президент Сейшельских Островов Ахмед Афиф, президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе.

В республике 4 июня завершился процесс парламентских выборов, который продолжался в семь этапов с 19 апреля. Всего у победившего Национального демократического альянса, главной силой в котором выступает БДП, по итогам голосования 293 места из 543 в будущем составе нижней палаты парламента.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС