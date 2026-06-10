Нарендра Моди установил рекорд по сроку пребывания на посту премьера Индии

В среду премьер-министр Индии Нарендра Моди установил рекорд по продолжительности непрерывного пребывания в должности, занимая этот пост уже 4399 дней подряд, передает агентство Kazinform со ссылкой на NDTV.

Тем самым Моди побил рекорд Джавахарлала Неру, занимавшего пост премьер-министра Индии 4398 дней подряд.

Впервые заняв пост 26 мая 2014 года, Моди был переизбран в 2019 году и обеспечил себе третий срок подряд в июне 2024 года, став первым премьер-министром со времен Джавахарлала Неру, одержавшим три победы на выборах подряд.

В июле прошлого года Моди превзошел рекорд Индиры Ганди по продолжительности пребывания у власти в 4077 дней подряд.