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    17:24, 10 Февраль 2022 | GMT +6

    Нарастить темпы реконструкции трассы Атырау-Астрахань поручил глава КазАвтоЖола

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Председатель АО «НК «КазАвтоЖол» Мейрхат Касымбаев в рамках первой рабочей поездки прибыл в Атыраускую область. Им был проинспектирован ход реконструкции автодороги республиканского значения второй категории Атырау – Астрахань, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚазАвтоЖол».

    Общая протяженность трассы – 277 километров. Дорога разделена на несколько участков. В результате реконструкции проезд обеспечен по 60 км. На остальных участках ведутся работы по отсыпке земляного полотна. Дорожно-строительные работы начнутся весной текущего года.

    «Качество автодорог характеризует уровень развития страны. Я и мои коллеги понимаем степень ответственности, возложенную на нас. Поручаю нарастить темпы проводимых работ и нагнать график», - отметил Мейрхат Касымбаев.

    При проверке и приемке в эксплуатацию особое внимание будет уделяться качеству дорог.

    Кроме того, Мейрхат Касымбаев заявил о готовности к конструктивной критике, предложениям и диалогу с населением.

    «Лично читаю все ваши комментарии и письма в соцсетях», - добавил Мейрхат Касымбаев.


    Теги:
    Дороги Атырауская область
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