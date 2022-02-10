Нарастить темпы реконструкции трассы Атырау-Астрахань поручил глава КазАвтоЖола
Общая протяженность трассы – 277 километров. Дорога разделена на несколько участков. В результате реконструкции проезд обеспечен по 60 км. На остальных участках ведутся работы по отсыпке земляного полотна. Дорожно-строительные работы начнутся весной текущего года.
«Качество автодорог характеризует уровень развития страны. Я и мои коллеги понимаем степень ответственности, возложенную на нас. Поручаю нарастить темпы проводимых работ и нагнать график», - отметил Мейрхат Касымбаев.
При проверке и приемке в эксплуатацию особое внимание будет уделяться качеству дорог.
Кроме того, Мейрхат Касымбаев заявил о готовности к конструктивной критике, предложениям и диалогу с населением.
«Лично читаю все ваши комментарии и письма в соцсетях», - добавил Мейрхат Касымбаев.