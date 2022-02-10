Нарастить темпы реконструкции трассы Атырау-Астрахань поручил глава КазАвтоЖола

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Председатель АО «НК «КазАвтоЖол» Мейрхат Касымбаев в рамках первой рабочей поездки прибыл в Атыраускую область. Им был проинспектирован ход реконструкции автодороги республиканского значения второй категории Атырау – Астрахань, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚазАвтоЖол».

Общая протяженность трассы – 277 километров. Дорога разделена на несколько участков. В результате реконструкции проезд обеспечен по 60 км. На остальных участках ведутся работы по отсыпке земляного полотна. Дорожно-строительные работы начнутся весной текущего года.

«Качество автодорог характеризует уровень развития страны. Я и мои коллеги понимаем степень ответственности, возложенную на нас. Поручаю нарастить темпы проводимых работ и нагнать график», - отметил Мейрхат Касымбаев.

При проверке и приемке в эксплуатацию особое внимание будет уделяться качеству дорог.

Кроме того, Мейрхат Касымбаев заявил о готовности к конструктивной критике, предложениям и диалогу с населением.

«Лично читаю все ваши комментарии и письма в соцсетях», - добавил Мейрхат Касымбаев.