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Наращивать торговое сотрудничество с Афганистаном планирует Казахстан

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
25 Апреля 2023, 11:45
Наращивать торговое сотрудничество с Афганистаном планирует Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин раскрыл планы по сотрудничеству с Афганистаном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сотрудничаем с Афганистаном, торгуем. И торгуем очень хорошо – на 1 млрд долларов. К примеру, это больше, чем мы сейчас торгуем с Азербайджаном, Туркменистаном. Поэтому политика политикой, а экономика - экономикой. И мы это торговое сотрудничество будем наращивать. У нас есть реальные перспективы еще больше поставлять туда пшеницу, муку, подсолнечное масло. Почему мы должны отказываться от этой возможности?» - сказал Серик Жумангарин в кулуарах Правительства.

По его мнению, это пойдет на пользу нашему государству.

«Мы уже открыли торговый дом, назначили туда представителя. Он будет координировать всю эту работу, потому что Афганистан большой и разноплановый. Необходимо изучать рынок, знакомиться с местными бизнесменами. Я хочу пригласить сюда афганских бизнесменов, провести здесь бизнес-форум. Чтобы они посмотрели Казахстан, наши возможности. В последний раз мы туда повезли не только тех, кто занимается продуктами, а недропользователей. Потому что достаточно богатая страна с точки зрения недропользования. Они очень заинтересовались», - заявил министр.

Ранее сообщалось о планах по открытию торгового представительства Казахстана в Герате.

Также Айбек Смадияров на брифинге проинформировал, что Казахстан примет дипломатов нового афганского режима «Талибан» (организация, запрещенная в Казахстане). По его словам, в ответ на просьбу новой администрации Афганистана по аккредитации дипломатов Казахстаном было принято положительное решение.


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