Напряженная ситуация с поливным водообеспечением наблюдается в Жамбылской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области на сегодняшний день наблюдается напряженная ситуация с поливным водообеспечением. Об этом заявила министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По Жамбылской области на сегодняшний день наблюдается напряженная ситуации из-за малой подпитки водохранилищ на территории Кыргызстана вследствие слабого таяния ледников», - сказала Зульфия Сулейменова.

В ведомстве пояснили, что согласно предварительному прогнозу Кыргызгидромета на вегетационный период 2023 года, водность рек Шу и Талас предполагалась от 100 до 120% от нормы.

Вместе с тем, мониторинг поступающей воды и наполненность водохранилищ (Кировское, Ортотокойское, Тасоткельсткое) показывает, что прогноз не подтверждается. По информации Службы водных ресурсов Кыргызстана, водность этих рек оказалась в два раза ниже нормы. В целях рационального использования воды и сохранения урожая, акимату Жамбылской области было рекомендовано определить приоритетность при подаче воды (по культурам), строго соблюдать водооборот и очередность полива (ночной полив).

«Вместе с тем, в Жамбылской области был выявлены ряд проблем, которые негативно сказываются на водообеспеченности региона. Так, выяснилось, что на сегодня отсутствуют достоверные данные о фактически используемых орошаемых землях. По данным акимата, имеется 181 тыс. га орошаемых земель, в то время как на этот год по заключенным договорам Казводхоз подает воду лишь на 93,6 тыс. га», - сообщила Зульфия Сулейменова.

При этом, как отметила министр, имеет место перевод богарных земель в орошаемые с их подключением к существующим каналам, что негативно сказывается на водообеспечении хвостовой части каналов.

«Отдельные крестьянские хозяйства засеяли поля, при этом не заключили договора на подачу воды с РГП «Казводхоз», что в целом искажает ситуацию по водообеспеченности. Имеется незаконное подключение насосов к магистральным каналам. Например, по Тасоткельскому МК имеется более 200 таких насосов. Ведется работа по заключению договоров и учету водоотведений подобными водопользователями. С учетом сложившейся ситуации необходимо определить приоритетность подачи воды по культурам и строго соблюдать водооборот и очередность полива», - подчеркнула Зульфия Сулейменова.