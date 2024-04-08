Напряженная паводковая ситуация сохраняется в трех районах Акмолинской области 

Руководитель отдела мобилизационной подготовки акимата Акмолинской области Марат Оспанов озвучил текущую паводковую ситуацию в регионе, передает корреспондент агентства Kazinform.

- На сегодняшний день 526 эвакуированных жителей уже вернулись в свои дома. Работы по откачке и отводу талой воды продолжаются. В настоящее время в 5 регионах области паводковая ситуация стабилизировалась, пиковые показатели пройдены, это город Степногорск, район Биржан сал, а также Аккольский, Ерейментауский и Егиндыкольский районы. Благодаря оперативным мероприятиям удалось предотвратить подтопление 2 тысяч домов в 25 населенных пунктах области, где проживает более 5 тысяч человек, - сказал Марат Оспанов на брифинге в СЦК.

При этом, по его словам, паводковая ситуация в регионе напряженная, в особенности в Есильском, Жаркаинском и Шортандинском районах. Сохраняются риски при движении рек Жабай и Колутон в Атбасарском, Сандыктауском и Астраханском районах.