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    12:30, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Напряженная паводковая ситуация сохраняется в трех районах Акмолинской области 

    Напряженная паводковая ситуация сохраняется в трех районах Акмолинской области 
    Фото: Оксана Матасова / Kazinform

    Руководитель отдела мобилизационной подготовки акимата Акмолинской области Марат Оспанов озвучил текущую паводковую ситуацию в регионе, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    - На сегодняшний день 526 эвакуированных жителей уже вернулись в свои дома. Работы по откачке и отводу талой воды продолжаются. В настоящее время в 5 регионах области паводковая ситуация стабилизировалась, пиковые показатели пройдены, это город Степногорск, район Биржан сал, а также Аккольский, Ерейментауский и Егиндыкольский районы. Благодаря оперативным мероприятиям удалось предотвратить подтопление 2 тысяч домов в 25 населенных пунктах области, где проживает более 5 тысяч человек, - сказал Марат Оспанов на брифинге в СЦК. 

    При этом, по его словам, паводковая ситуация в регионе напряженная, в особенности в Есильском, Жаркаинском и Шортандинском районах. Сохраняются риски при движении рек Жабай и Колутон в Атбасарском, Сандыктауском и Астраханском районах.

     - Для защиты населенных пунктов возведены обвалования протяженностью 32 км и укреплена 
    18-ти километровая береговая линия водных объектов. Всего в борьбе с паводками задействовано 2,5 тысячи человек, более 1 тысячи техники, мотопомп и плавсредств, - добавил спикер. 

    Теги:
    Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Паводки Акмолинская область
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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