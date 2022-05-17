17 Мая 2022 11:47

Направят 85 млрд тенге на ремонт и содержание автодорог в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане в этом году планируется охватить ремонтом 3 тыс. км автомобильных дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На ремонт и содержание дорог республиканского значения в этом году предусмотрено 85 млрд тенге, из них на капитальный ремонт – 32 млрд тенге и средний ремонт – 53 млрд тенге», - сказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

Планируется охватить ремонтом 3 тыс. км дорог.

«Капитальным ремонтом охвачено 650 км дорог, из них до конца года будет введено в эксплуатацию 47 км. Средним ремонтом охвачено 2 323 км дорог, из них до конца года будет введено в эксплуатацию 632 км», - уточнил Каирбек Ускенбаев.

Ранее сообщалось, что в Казахстане наблюдается дефицит дорожного битума в объеме 200 тыс. тонн. В связи с этим в республике хотят снять ограничения по ввозу российского битума.