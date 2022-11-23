Направлять на развитие инноваций часть прибыли от Нацфонда предложил депутат

23 Ноября 2022, 16:42

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Айкын Конуров предложил направлять часть прибыли от Национального фонда на развитие инновационного потенциала, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В мире происходят изменения, которые выводят на первый план вопросы научно-технологической безопасности и независимости. Технологические войны становятся реальностью, но наша готовность к этим войнам на фоне тотальной зависимости от импорта инноваций на крайне низком, опасном уровне (…). В то же время в сфере поддержки отечественного инновационного процесса не происходит позитивных изменений и целенаправленной деятельности», - озвучил свой депутатский запрос Айкын Конуров, адресованный Премьер-министру РК Алихану Смаилову.

По его словам, научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами по всей стране занимается лишь 20 тысяч специалистов. Доля этих специалистов в общем количестве занятых Казахстана отстает от среднемировых показателей в 3 раза, от развитых стран - до 10 раз.

«Собственным инновациям просто неоткуда появиться, потому что в эту сферу не идут ни деньги, ни специалисты. В новом Глобальном индексе инноваций Казахстан оказался на 83-м месте из 132 стран, уступив Узбекистану, Монголии, Грузии и Армении. Мы теряем драгоценное время и уникальные возможности. В течение этого года цены на нефть и другие экспортные товары держались на очень комфортном уровне», - отметил мажилисмен.

«Фракция «Народная партия Казахстана» считает, что укрепление технологического суверенитета – это вопрос национальной безопасности, важное условие повышения доходов населения и вопрос состоятельности государства в современных условиях.

«В этой связи считаем необходимым перейти к реализации комплекса мер:

- часть прибыли от Национального фонда направлять на развитие отечественного инновационного потенциала;

- четко определить ответственных за комплексное развитие инноваций, а также их неразрывную связь с производством. В данное время функционал размыт между четырьмя министерствами и несколькими квазигосударственными структурами;

- ключевым критерием в работе по поддержке малого и среднего бизнеса определить развитие технологического предпринимательства.

- выработать меры поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на предприятиях частного сектора», - озвучил депутат Мажилиса.