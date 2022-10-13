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Направленный на поддержку развития энергоэффективности проект запустили в Казахстане
13 Октября 2022, 03:00

Направленный на поддержку развития энергоэффективности проект запустили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане запущен проект ПРООН-ГЭФ «Устойчивые города для низкоуглеродного развития». Масштабная программа финансирования направлена на повышение привлекательности инвестиций в проекты по энергоэффективности в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Общая стоимость проекта составляет 5,93 млн долларов США. Проект нацелен на поддержку развития энергоэффективности городской инфраструктуры, в том числе уменьшение негативных воздействий на изменение климата. Техническим партнером выступает Институт развития электроэнергетики и энергосбережения - Казахэнергоэкспертиза, который выполняет техническую экспертизу проектных предложений для получения поддержки в области энергоэффективности и малых ВИЭ на их соответствие критериям.

Критериями проекта являются субсидирование до 40% суммы основного долга, при общей сумме субсидии не более 180 млн тенге; срок ввода объекта в эксплуатацию/завершения проекта не должен превышать 150 дней (в случае влияния форс-мажорных обстоятельств возможно продление на срок не более 30 дней); субсидируются кредиты в национальной валюте, выплата происходит после ввода объекта в эксплуатацию.

В рамках программы не предусматривается поддержка проектов, где доля участия государства составляет более 50% (за исключением проектов ГЧП).

Заявки на рассмотрение потенциальных проектов необходимо направить на e-mail: fm@undp.org.

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