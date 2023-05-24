Направленные на повышение статуса медработника поправки рассмотрят в Правительстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов сообщил о направленных в Правительство законодательных поправках, направленных на повышение статуса медработника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сейчас рассматриваем законопроект, где решается ряд проблем по медицинским работникам. В том числе, этот и вопрос повышения статуса медицинских работников. В настоящее время мы в рабочей группе его рассматриваем. На открытии первой сессии нового созыва Президент высказался о недостатках данного законопроекта, о том, что необходимо предусмотреть дополнительные меры и нормы», - сказал Асхат Аймагамбетов в кулуарах Мажилиса.

По его словам, поправки внесены на рассмотрение в Правительство РК.

«Мы рассмотрели в рабочей группе и внесли свои поправки. Будем ожидать от Правительства заключения, мы хотели бы, чтобы были услышаны аргументы общества по поводу данного законопроекта. Законопроект направлен на повышение статуса медработника, но при этом мы не видим существенных норм, которые бы повышали бы статус медработника. К сожалению», - добавил депутат.