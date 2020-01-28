Направить все силы на уборку снега поручил аким Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области аномально снежный январь обострил проблему уборки снега. По данным синоптиков, с начала месяца в областном центре выпала двухмесячная норма осадков, а в некоторых районах – четырёхмесячная, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Карагандинской области Женис Касымбек поручил максимально мобилизовать всю технику на ликвидацию снежных заносов.

Очисткой снега на трассах занимаются 52 подрядные организации, у которых имеется 800 единиц техники, доложил на аппаратном совещании руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аскербек Халтонов. По его словам, в зоне внимания находятся 95 снегозависимых участков.

Несмотря на ежедневные штормовые предупреждения, люди решаются на дальние путешествия. На дорогах области проводятся спасательные операции. Только за последние сутки из снежных заторов было эвакуировано более 300 человек.

Аким области потребовал усилить агитационную работу, чтобы люди не подвергали риску свои жизни. Женис Касымбек также поручил привлечь дополнительную технику на уборку и вывоз снега.

«Вы должны иметь дорожную карту, как в этой ситуации действовать. Ситуация сложная. Решайте проблему! Ежедневно чистить и вывозить снег - другого варианта нету! Максимально всеми силами необходимо эту работу проводить. Нареканий много. Каждый житель почувствовал на себе последствия непогоды. Прогнозы неутешительные. Ещё несколько дней ожидаются бураны и ветер. Поэтому сегодня один из важнейших вопросов - работа на улицах городов и дорогах республиканского и областного значения. Об уборке снега буду ежедневно в селекторном режиме заслушивать каждого акима», - сказал Женис Касымбек.