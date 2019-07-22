Наполовину уменьшилось количество суицидов среди женщин в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Количество фактов суицида среди актюбинских женщин уменьшилось. Всего за полугодие с начала года в регионе погибло от суицида 17 женщин, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

«За 1 полугодие по области отмечается снижение фактов суицида среди женщин на 50,8 процента. Из 17 погибших в результате суицида 11 женщин были старше 46 лет, 9 женщин были в возрасте от 30 до 45, 12 человек – до 30 лет», - сказал пресс-секретарь департамента полиции Ерболат Саркулов.

С начала года по заявлению о преступлениях в отношении женщин возбуждено 2148 уголовных дел или же на 23,8% меньше чем в 2018 году.

В сфере быта в отношении женщин совершено 10 преступлений. Из них – 5 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть и 3 причинения вреда здоровью средней тяжести.

Как отмечают полицейские, по фактам бытового насилия, мужчины-правонарушители как правило не работают, или частично заняты, злоупотребляют спиртными напитками, из-за неприязней отношений проявляют хулиганские действия в отношении жен и других членов семьи.

За правонарушения в сфере быта по ст.73 КоАП РК участковыми инспекторами полиции привлечено к ответственности – 1147 граждан, вынесено 2396 защитных предписаний. Привлечено к административной ответственности по ст.73-2 КоАП РК (побои)-270, по ст.73-1 КоАП РК- 360 граждан.

В целях реализации Закона «О профилактике бытового насилия», а также в соответствии с планом МПС департамента полиции Актюбинской области с начала года на территории области проводились различные профилактические акции.