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Наполняемость Сергеевского водохранилища в СКО возросла до 92%

Автор:  
Олеся Жуковень
16 Апреля 2022, 19:15
Наполняемость Сергеевского водохранилища в СКО возросла до 92%

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области реки очищаются ото льда, на некоторых водоемах он еще разрушается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», на реке Есиль у села Крещенки наблюдаются остаточные забереги, у села Токсан би – чисто и уровень воды за сутки снизился на 46 см. На озере Большой Тарангул закраины, за сутки уровень воды не изменился и составляет 310 см.

На трансграничном гидрпосту у села Долматово уровень воды за последние сутки снизился на девять см, до 501 см. В Петропавловске – минус два см.

В целом, по области спад воды на реках за сутки составил от одного до 10 см.

На Сергеевском водохранилище продолжается подъем уровня воды. За сутки - плюс 41 см, до 750 см. Объём составляет 636 млн кубических метров. Водохранилище заполнено на 92%. Сброс воды осуществляется со скоростью 13,4 кубических метров в секунду.

Наблюдения за уровнем воды, расходом и ледовой обстановкой ведутся на 19 гидропостах. Из них 16 находятся на реке Есиль.

Напомним, в РГП «Казгидромет» сообщили, что первый этап половодья в регионе прошел. Второй продлится до начала мая.


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