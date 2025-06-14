На пограничном пункте «Жайсан» все еще стоят в очереди 70–100 машин

Ранее в пункте «Жайсан» в Актюбинской области скапливалось до 500–600 машин. Сейчас число ожидающих сократилось до 70–100. Проблема пропускной способности границы остается на контроле, так как ситуация может меняться ежедневно: один день все стабильно, на следующий снова возникают задержки.

— По приказу Комитета государственных доходов министерства финансов РК с 19 мая вступила в силу система электронных талонов «CarGoRuqsat», предназначенная для грузовиков, следующих из Казахстана в Россию. После ее запуска водители и перевозчики стали активно жаловаться: в общем чате за два дня поступило 200 жалоб от предпринимателей и 100 — от перевозчиков. Одна из причин задержек — дорожные работы, которые уже завершены, но очереди все еще остаются. Сейчас в очереди около 140 машин, как казахстанских, так и иностранных перевозчиков. Это плохо влияет на наших перевозчиков. На 13 июня в системе нет свободных талонов на ближайшую неделю. Талон покупали заранее. Среди них есть страховые компании обслуживающие эту услугу. Некоторые приобретают талон, например, на 16 июня, но приезжают раньше и все равно проходят границу. Сейчас на границе работает совместная группа из сотрудников комитета госдоходов, пограничников и представителей экспортного контроля — они стараются ускорить процесс, так как среди грузов есть скоропортящиеся товары, — сообщил заместитель директора палаты предпринимателей «Атамекен» Актюбинской области Руслан Куишинов.

Палата предпринимателей намерено следить за исполнением предложений, озвученных ранее. Также обсуждается вопрос организации раздельного потока транспорта, с регистрацией в системе и без. Акимату Мартукского района и областному департаменту государственных доходов предложено выделить специальную стоянку для грузовиков.

В свою очередь, в департаменте госдоходов сообщили, что система «CarGoRuqsat» работает стабильно, без сбоев. На границе трудятся четыре специалиста: двое на импорт, двое на экспорт. Они сканируют документы и при наличии запрещенных товаров направляют на дополнительную проверку. В обычном режиме они обслуживают одного водителя каждые две минуты.

— Когда система была запущена 19 июня, действительно возникли сложности. Тогда в очереди стояли до 500 машин. Основной проблемой были дорожные работы. Представители акимата, прокуратуры и Антикоррупционной службы провели проверку и не выявили нарушений на пункте. Весь контроль за работой на пункте — в ведении пограничников. Сотрудники областного департамента государственных доходов (всего четыре человека) лишь сканируют и подтверждают документы. Сейчас ситуация стабилизировалась, в очереди находится 70–80 машин, — сообщил заместитель руководителя департамента госдоходов области Бауыржан Камаладдинов.

По его словам, ситуация на границе зависит от обеих стран. Проблемы на одной стороне сразу отражаются на другой. Кроме того, летом возрастает количество перевозок из-за сезона фруктов и овощей — это повторяющаяся ежегодная ситуация.

— Без электронного талона или предварительной онлайн-регистрации грузовик не может пересечь границу. Талон необходимо бронировать заранее, в соответствии с маршрутом. Если водитель опаздывает хотя бы на один день, ему нужно снова приобретать талон. Стоимость — 1 МРП. В начале действительно были случаи опозданий, некоторые не могли сразу оплатить через второй уровень банков. Сейчас все проходит своевременно. Система «CarGoRuqsat» будет продолжать свою работу, — отметил Бауыржан Камаладдинов.

Он также указал на еще одну проблему — отсутствие инфраструктуры на участке между двумя границами. Это пространство, где водители ожидают своей очереди. Если здесь создать зону отдыха и питания, жалоб станет меньше. Пока что акимат Мартукского района выделил 7 гектаров земли. Далее необходимо построить подъездные пути и обеспечить инфраструктуру по стандартам.

Еще один важный момент — на выезде из Актобе в сторону России действует восемь полос: четыре на выезд, четыре на прием. Однако с российской стороны — только двухполосная дорога. Это также влияет на образование очередей.

Напомним, что пропускная способность пункта «Жайсан» — 300–350 машин в сутки.