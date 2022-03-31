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«Наплыв» трудовых мигрантов из России прокомментировал Серик Шапкенов

Автор:  
Серик Сабеков
31 Марта 2022, 12:33
«Наплыв» трудовых мигрантов из России прокомментировал Серик Шапкенов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов прокомментировал вопрос наплыва трудовых мигрантов из России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день мы не видим такого большого наплыва трудовых мигрантов со стороны Российской Федерации и так далее. Сейчас у нас в Казахстане порядка 100 тысяч граждан России. Из них 6 тысяч с начала 2022 года приехали для работы. Мы зафиксировали, было 6 тысяч и осталось также», - сказал Серик Шапкенов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

Министр добавил, что выезжающих из страны больше.

«С каждым годом у нас сальдо получается, что выезжающих из Казахстана больше чем приезжающих», - сказал Серик Шапкенов.

Ранее он прокомментировал вопрос продления сроков действия порогов достаточности в ЕНПФ до конца года.

«Я бы хотел сказать, что по порогам достаточности мы должны смотреть через разные призмы и министерство в первую очередь. Допустим, в ЕНПФ это средства, которые люди накапливают на свою достойную пенсию. Если мы будем отсюда убирать все деньги и завтра человек по достижении пенсионного возраста выйдет на самую минимальную пенсию, это разве правильно?» - отметил Серик Шапкенов.

Правительство РК   Минтруда РК   Россия   Трудоустройство  
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