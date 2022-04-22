Наплыв россиян стал одной из причин задержек при обслуживании в ЦОНах Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2021 году нарушений по времени ожидания в ЦОНах было меньше в 3 раза, чем в текущем году. Об этом сообщил директор филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по Нур-Султану Мади Саданов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, существуют два основных критерия оценки работы ЦОНов – это время ожидания и время оформления. Время ожидания начинается с того момента, как гражданин взял талон на консультацию и до того, как он попадет к оператору, время оформления – с момента, как гражданина принял оператор до завершения процедуры по оказанию услуги. В 2021 году нарушений по времени ожидания было меньше в 3 раза, чем в текущем году.

Среди основных проблем, влияющих на данную статистику, Мади Саданов отметил сбои в разных информационных системах. Например, неполадки в системе Комитета госдоходов влияют на услуги по оформлению автотранспорта, так как не отображаются данные по налогам и штрафам. На время оформления также повлияли январские события, в частности, ограничения по интернету, что сказалось на оказании услуг.

«Также мы наблюдаем большой наплыв иностранных граждан, в частности, россиян. Большой наплыв по формированию ИИН», - добавил спикер, выступая на заседании городского маслихата.

По информации Министерства внутренних дел, на 7 апреля, за три месяца было сгенерировано более 10 тысяч ИИН для россиян. Как объяснил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, получение ИИН не всегда связано с получением гражданства или вида на жительство.

«Это связано с тем, что у них заблокирована процессуальная работа многих финансовых учреждений, они обращаются к нам. Необязательно, что они сюда приедут. Они просто могут пользоваться нашими банковскими карточками», - сказал он в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин считает, Казахстану выгодно принимать IT-специалистов и компании с уже мировым уровнем. Это обмен опытом и знаниями с иностранными специалистами и увеличение рабочих мест для казахстанцев. А для специалистов из стран ЕАЭС можно зарегистрировать юрлицо, не заезжая в страну, через ИИН и ЭЦП.