Напитки хранились в сгоревшем складе в Усть-Каменогорске
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Усть-Каменогорске пожар в складских помещениях потушен, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациям.
В УЧС сообщили, что 21 часов 2 минуты пожарными был окончательно ликвидирован пожар на складах площадью 180 кв.метров. По прибытии к месту вызова первых противопожарных подразделений было установлено, что происходит горение потолочных перекрытий и деревянных конструкций кровли складских помещений.
«Тушение пожара осложнялось сильным задымлением. Два склада были пустые и один с продукцией - напитками. Грамотные и оперативные действия спасателей не дали огню распространиться дальше. Бойцы Национальной гвардии во время работы пожарных подразделений обеспечили оцепление места происшествия», — пояснили в управлении.
Напомним, что пожару, который вспыхнул на складах по улице Степная, был присвоен повышенный ранг сложности. На месте происшествия с огнем боролись 44 пожарных областного центра и 11 единиц спецтехники. Жертв и пострадавших нет.
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