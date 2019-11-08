Написавшего письмо Президенту мальчика из Алматы записали в секцию таэквондо

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Министр образования РК Асхат Аймагамбетов исполнил мечту 10-летнего алматинца, написавшего письмо Президенту страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мама мальчика Алма Сериккали об этом написала на своей странице в Facebook.

«Мой сын Нурбакыт хотел заниматься спортом, и министр образования исполнил его мечту, записал его в спортивную секцию таэквондо. Страной, где правят мудрый правитель и дальновидный министр, у народа есть надежда на светлое и радушное будущее. Искренне хочу сказать: Мы Вам верим, Асхат Канатович!» - написала мама 10-летнего мальчика.

Она также отметила, что Президент РК Касым-Жомарт Кемелевич ознакомился с содержанием письма ее сына и поручил Министерству образования и науки Казахстана решить все вопросы изложенные в письме.

«Мое материнское сердце обрадовалось и восхитилось удивительным, мудрым поступком Президента! Наш Президент – настоящий правитель думающий о своих гражданах! Еще также я хочу выразить личную благодарность министру образования и науки Аймагамбетову Асхату Канатовичу, несмотря на свой пост министра и регалии, обратив внимание на письмо ученика 4 класса, ответил по существу на все изложенные в письме вопросы», - добавила она.

Напомним, ученик 4-го класса алматинской гимназии № 138 Нурбакыт Галымжан написал Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву письмо, в котором попросил его продлить каникулы, убрать из программы лишние, по мнению мальчика, предметы и сделать в школе бесплатные спортивные секции.