+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 2 °С
Алматы: 0 °С
USD 388.29 EUR 428.56
RUB 6.08 CNY 55.52
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Написавшего письмо Президенту мальчика из Алматы записали в секцию таэквондо

8 Ноября 2019 20:54
Поделиться:
Написавшего письмо Президенту мальчика из Алматы записали в секцию таэквондо

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Министр образования РК Асхат Аймагамбетов исполнил мечту 10-летнего алматинца, написавшего письмо Президенту страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Специальную стипендию хотят учредить для студентов-активистов Тараза
Казахско-Русский Международный университет может лишиться лицензии – МОН РК Написавший письмо Президенту мальчик получил ответ от министра образования РК В Акмолинской области образование - в фокусе особого внимания

Мама мальчика Алма Сериккали об этом написала на своей странице в Facebook.

«Мой сын Нурбакыт хотел заниматься спортом, и министр образования исполнил его мечту, записал его в спортивную секцию таэквондо. Страной, где правят мудрый правитель и дальновидный министр, у народа есть надежда на светлое и радушное будущее. Искренне хочу сказать: Мы Вам верим, Асхат Канатович!» - написала мама 10-летнего мальчика.

Она также отметила, что Президент РК Касым-Жомарт Кемелевич ознакомился с содержанием письма ее сына и поручил Министерству образования и науки Казахстана решить все вопросы изложенные в письме.

«Мое материнское сердце обрадовалось и восхитилось удивительным, мудрым поступком Президента! Наш Президент – настоящий правитель думающий о своих гражданах! Еще также я хочу выразить личную благодарность министру образования и науки Аймагамбетову Асхату Канатовичу, несмотря на свой пост министра и регалии, обратив внимание на письмо ученика 4 класса, ответил по существу на все изложенные в письме вопросы», - добавила она.

Напомним, ученик 4-го класса алматинской гимназии № 138 Нурбакыт Галымжан написал Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву письмо, в котором попросил его продлить каникулы, убрать из программы лишние, по мнению мальчика, предметы и сделать в школе бесплатные спортивные секции.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Образование,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив