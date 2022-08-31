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Написан общий для тюркского мира учебник литературы, географии и истории

Автор:  
Арайлым Мұрат
31 Августа 2022, 17:02
Написан общий для тюркского мира учебник литературы, географии и истории

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будут обучать по общему для тюркского мира учебнику литературы, географии и истории. Об этом сообщил президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что найдены комплекс и надпись в честь основоположника II Тюркского каганата Кутлуг Эльтерис кагана.

«В ходе раскопок Глава государства Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил нас с научным открытием. Поздравления получили от Государственного советника РК. Искренние поздравления также выражают братские страны. Недавно мы написали общий для тюркского мира учебник литературы, географии и истории. Наши министерства уже подписали документ, все утверждено. Уже сейчас в Азербайджане ведется обучение по данному учебнику. Теперь в Казахстане, Кыргызстане и Азербайджане в образовательные программы внесут этот предмет», - сказал на пресс-конференции в СЦК Дархан Кыдырали.

Фото: ortcom.kz


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