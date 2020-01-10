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Напавший с ножом на людей мужчина госпитализирован в психдиспансер Алматы

10 Января 2020 09:20
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Напавший с ножом на людей мужчина госпитализирован в психдиспансер Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы состоящий на учете в психиатрическом диспансере мужчина накинулся с ножом на прохожего и продавца магазина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Инцидент произошел 8 января на рынке,расположенном в микрорайоне Достык . В дежурную часть управления полиции Ауэзовского района Алматы поступило сообщение о том, что мужчина в возрасте около 25-30 лет накинулся с ножом на прохожего и продавца магазина.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемого был задержан мужчина, состоящий на учете в психиатрическом диспансере с 2011 года по диагнозу «Параноидная шизофрения». Бригадой скорой медицинской помощи 9/2 нападавший с ножом мужчина доставлен и госпитализирован в «Центр психического здоровья» Алматы», - сообщили в полиции.

По данному факту ведется досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения по статье 293 ч.3 п.2 УК РК.




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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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