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вчера 23:00
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вчера 22:11
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Напавший с ножом на людей мужчина госпитализирован в психдиспансер Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы состоящий на учете в психиатрическом диспансере мужчина накинулся с ножом на прохожего и продавца магазина, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Инцидент произошел 8 января на рынке,расположенном в микрорайоне Достык . В дежурную часть управления полиции Ауэзовского района Алматы поступило сообщение о том, что мужчина в возрасте около 25-30 лет накинулся с ножом на прохожего и продавца магазина.
«При проведении оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемого был задержан мужчина, состоящий на учете в психиатрическом диспансере с 2011 года по диагнозу «Параноидная шизофрения». Бригадой скорой медицинской помощи 9/2 нападавший с ножом мужчина доставлен и госпитализирован в «Центр психического здоровья» Алматы», - сообщили в полиции.
По данному факту ведется досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения по статье 293 ч.3 п.2 УК РК.
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