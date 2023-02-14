Напавший на учеников в Петропавловске лечился в центре психического здоровья – МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ходе расследования нападения на учеников в школе Петропавловска установлено, что подозреваемый лечился в центре психического здоровья в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Расследованием установлено, что у подозреваемого есть проблемы с психическим здоровьем. С 22 октября 2022 года он находился на стационарном лечении в Республиканском научно-практическом центре психического здоровья в Алматы», - сообщил первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев во время заседания Правительства.

По его словам, из центра его выписали 23 ноября прошлого года с рекомендацией продолжить обучение по общеобразовательной программе.

Ранее в МВД раскрыли подробности нападения, произошедшего 13 февраля. По видеозаписям камер наблюдения установлено, что в 07:40 часов в школу пришел ученик 9 класса со школьным рюкзаком, в котором находились кухонные топор и нож и самодельная маска. Он беспрепятственно прошел на второй этаж. К этому времени в школе собрались ученики, так как занятия начинаются в 8:00.

В 07:50 в туалете второго этажа подозреваемый надел самодельную маску белого цвета и выбежал в коридор с топором в руках, где нанес ученику 10 класса два удара топором в область головы, ученице 10 класса один удар обухом топора в область предплечья и два удара по голове, а также ударил один раз обухом топора по голове ученика 9 класса. Увидев происходящее, ученики старших классов и подоспевшие учителя задержали нападавшего. Возбуждено уголовное дело.

13 февраля, около 08:00 в школе №4 в Петропавловске девятиклассник напал на учеников с топором. Пострадали трое детей, двое из которых попали в реанимацию.

Премьер-Министр РК потребовал вновь пересмотреть вопросы безопасности в школах, а также разработать уроки безопасности для учеников.