Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Напавший на школьников в Петропавловске содержится в заключении - МВД

Автор:  
Серик Сабеков
23 Февраля 2023, 15:06
Напавший на школьников в Петропавловске содержится в заключении - МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Почему несовершеннолетнего, напавшего на школьников в Петропавловске, взяли под стражу, пояснил заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Там уже вы знаете, уголовное дело расследуется, подозреваемый задержан, его представителем признана его мама. На сегодня он находится в заключении, на этапе расследования мотивы и почему он это сделал – все будет выяснено досконально», - сказал Марат Кожаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

Вице-министр отметил, что по ходу расследования будет дана дополнительная информация.

Журналисты также поинтересовались: «Разрешает ли суд взять под арест несовершеннолетнего подозреваемого?»

«Так точно, при совершении особо тяжких преступлений», - ответил Марат Кожаев.

Ранее сообщалось, что утром 13 февраля в школе №4 Петропавловска произошло нападение на учеников. Девятиклассник пронес в учебное заведение кухонный топор и нож.

По информации руководителя управления образования Назира Жашибекова, инцидент произошел около 08:00. Школьник ранил двух десятиклассников и девятиклассника. Двое находятся в детской областной больнице с колотыми ранами головы и предплечья. Третьему ребенку на месте оказали помощь.


Северо-Казахстанская область   Происшествия   МВД РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Еще пару недель может занять тушение пожара под Астаной – глава МЧС РК
Еще пару недель может занять тушение пожара под Астаной – глава МЧС РК