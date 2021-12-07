Напавший на иностранца грабитель задержан в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Грабитель, напавший на иностранца, задержан в Караганде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Центр оперативного управления УП города Караганды около 0:30 часов поступило сообщение: в многоэтажном доме по проспекту Шахтеров произошло ограбление. На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы.

Потерпевший, 39-летний гражданин Республики Филиппины, пояснил, что преподает в одном из учебных заведений и после работы поздно возвращался домой. Когда мужчина зашел в подъезд, на него неожиданно напал неизвестный. Он нанес потерпевшему телесные повреждения, отобрал деньги и наушники. Сумма ущерба составила 170 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции по горячим следам задержали 33-летнего мужчину. Подозреваемый дал признательные показания. Вещественное доказательство изъято.

Возбуждено уголовное дело по статье 191 УК РК «Грабеж». Ведется расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

