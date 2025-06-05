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    17:20, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Напавших на СОБР в Астане приговорили к 3 годам лишения свободы

    В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесен приговор в отношении троих за нападение на сотрудников СОБР. Инцидент произошел в начале этого года, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: pixabay

    По информации из соцсетей, несколько парней подъехали к зданию ЕРОП в столице, якобы напали на сотрудников полиции СОБР, причинив им телесные повреждения, и уехали.

    Подробности инцидента стали известны из материалов приговора суда.

    — 21 января 2025 года примерно в 14:00 подсудимые Т.А., Ж.Т., Х.С. вместе с оперуполномоченным С. М. прибыли в здание управления полиции Есильского района Астаны для оказания помощи в перевозке личных вещей оперуполномоченного С. М. Однако при входе в здании полиции между ними и потерпевшими в лице сотрудников полиции произошла конфликтная ситуация, в ходе которых подсудимые действуя по предварительному сговору, применили насилие в отношении сотрудников власти, находящихся при исполнении служебных обязанностей, — сообщили в суде. 

    В результате потерпевшему Е.Д. причинены телесные повреждения средней степени тяжести, потерпевшему С. Н. легкой степени тяжести.

    Вина подсудимых подтверждена показаниями потерпевших, свидетелей, а также заключениями экспертиз.

    Прокурор просил назначить каждому из подсудимых наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Потерпевшие претензий к подсудимым не имеют. Подсудимые вину признали частично и просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы в связи с примирением с потерпевшими. Сторона защиты также просила назначить наказание не связанное с лишением свободы.

    Приговором суда Т.А., Х.С. и Т.Ж. признаны виновными по ст. 380 ч.4 п. 1,3 УК (причинение вреда здоровью группой лиц представителям власти при осуществлении ими своих служебных обязанностей) и осуждены к 3 годам лишения свободы.

    Приговор суда не вступил в законную силу.

    Теги:
    Астана Суды Правоохранительные органы
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
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