НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Напавших на полицейских 8 человек осудили в Шу

7 Декабря 2022, 09:35
Напавших на полицейских 8 человек осудили в Шу

ШУ. КАЗИНФОРМ - В Шуском районе Жамбылской области вынесен приговор в отношении лиц, которые напали на сотрудников полиции 7 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Приговором Шуского районного суда от 6 декабря 2022 года в отношении восьми местных жителей назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет 2 месяцев.

Как сообщалось, 7 мая около 01:30 часов на привокзальной площади в городе Шу сотрудники полиции остановили автомобиль ВАЗ 2114 без государственного регистрационного номерного знака. Водитель и пассажир автомашины на законные требования полицейских отреагировали агрессивно, стали оказывать сопротивление представителям власти и напали на них.

В инцидент были вовлечены и другие лица, которые в это время находились на улице и в близлежащем кафе. Они, грубо нарушая общественный порядок, напали на полицейских, пытались завладеть их табельным оружием и нанесли им телесные повреждения.

По факту было проведено досудебное расследование по статье 380 части 3 УК РК, материалы дела были направлены в суд для вынесения приговора.


Теги:
Новости по теме
Жакип Асанов освобожден от должности председателя Верховного суда РК
Смертельный выстрел близ военного полигона: Верховный суд вынес решение
Свободы на 10 лет лишилась закладчица в Акмолинской области
Читайте также
Приговор вынесли мужчине за присвоение госсубсидий в Костанае
Выселять агрессора из квартиры предлагает полиция Астаны
Борьба с бытовым насилием: столичная полиция намерена проводить работу с агрессорами в спортзалах
Пассажирка авто в Усть-Каменогорске оказалась наркокурьером
В столице подросток «заминировал» школу
Более 1,7 тысячи литров контрафактного алкоголя изъяли у жителя Петропавловска
Почти 4 тысячи семейных дебоширов привлекли к ответственности  в Астане
1 млн тенге похитил стажер из кассы медучреждения в Караганде
Новости партнеров
Популярное
1 Избран новый председатель Верховного суда РК
2 Акимом Карагандинской области назначен Ермаганбет Булекпаев
3 Женис Касымбек назначен акимом Астаны
4 Расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК пройдет 12 декабря
5 Отмену рейсов поезда «Тальго» прокомментировали в Мининдустрии

Лента новостей