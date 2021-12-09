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Напавшему с молотком на сотрудника колониии осуждённому вынесли приговор в Костанае

9 Декабря 2021 03:07
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Напавшему с молотком на сотрудника колониии осуждённому вынесли приговор в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В суде №2 города Костаная рассмотрено уголовное дело в отношении осужденного Р. и вынесен приговор. Мужчина напал на сотрудника колонии с молотком, передаёт корреспондент МИА «Казинформ»

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Как выяснилось в ходе рассмотрения дела, 18 января 2021 года осужденный Р., находясь в швейном цехе, расположенном на территории Учреждения, нанес сотруднику Д. удары молотком по телу и голове, причинив последнему легкий вред здоровью.

«В ходе судебных прений прокурор просил назначить подсудимому Р. наказание в виде 10 лет лишения свободы. В судебном заседании подсудимый вину не признал. При назначении наказания судом смягчающих ответственность обстоятельств не установлено. В качестве отягчающего ответственность обстоятельства признано наличие в действиях Р. опасного рецидива преступлений (ст.14 ч.2 п.1 УК). Санкция ст.429 ч.3 УК предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. Судом назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы», - прокомментировали в облсуде.

Также, с учётом предыдущих наказаний окончательно назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.


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#Костанайская область   #Суды  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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