Напавшего на школьницу мужчину задержали карагандинские полицейские
16 марта в Центр оперативного управления УП города Караганды поступило сообщение о том, что возле одной из общеобразовательных школ неизвестный напал на 14-летнюю ученицу. На место происшествия в считанное время прибыла следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции УП города Караганды.
Потерпевшая рассказала, что, шла на занятия, когда возле учебного заведения на нее сзади напал неизвестный. Он ударил ученицу и скрылся.
«Была создана отдельная оперативно-следственная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 30-летнего жителя Темиртау. Во время досудебного расследования была установлена причастность подозреваемого еще к трем нападениям на женщин», - прокомментировал заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.
Как выяснилось, злоумышленник приезжал в Караганду и выслеживал на улицах представительниц слабого пола, которые шли одни. После чего избивал их и скрывался. При этом его не интересовали ценности, которые были у потерпевших.
«Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК «Хулиганство». Ведется расследование», - добавил Абиль Абильдин.