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    18:25, 17 Март 2022 | GMT +6

    Напавшего на школьницу мужчину задержали карагандинские полицейские

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде стражи порядка задержали мужчину, совершившего нападение на 14-летнюю ученицу одной из школ города. Как выяснилось, злоумышленник до этого совершил серию нападений на женщин в Караганде, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    16 марта в Центр оперативного управления УП города Караганды поступило сообщение о том, что возле одной из общеобразовательных школ неизвестный напал на 14-летнюю ученицу. На место происшествия в считанное время прибыла следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции УП города Караганды.

    Потерпевшая рассказала, что, шла на занятия, когда возле учебного заведения на нее сзади напал неизвестный. Он ударил ученицу и скрылся.

    «Была создана отдельная оперативно-следственная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 30-летнего жителя Темиртау. Во время досудебного расследования была установлена причастность подозреваемого еще к трем нападениям на женщин», - прокомментировал заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.

    Как выяснилось, злоумышленник приезжал в Караганду и выслеживал на улицах представительниц слабого пола, которые шли одни. После чего избивал их и скрывался. При этом его не интересовали ценности, которые были у потерпевших.

    «Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК «Хулиганство». Ведется расследование», - добавил Абиль Абильдин.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Карагандинская область Происшествия Правоохранительные органы
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