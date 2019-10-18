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вчера 17:52
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вчера 17:07
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вчера 16:32
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Напал и пытался похитить школьницу мужчина в Уральске
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Напал на школьницу и пытался ее похитить мужчина в городе Уральске, передает МИА «Казинформ».
По словам директора школы-гимназии №44 города Уральска Акжаркын Темирхановой, происшествие случилось 16 октября.
Ученица 5 класса после окончания уроков в 17:30 вышла из школы и направилась в сторону дома №27 в микрорайоне имени Д. Кунаева.
В этот момент к ней сзади подошел неизвестный мужчина, одетый в черное, схватил за шею и потащил назад. От страха девочка громко вскрикнула. Ее крики услышала женщина, которая от растерянности начала бить пластиковой бутылкой для воды мужчину и спасла девочку. Об этом мать ученицы в 21:00 сообщила ее куратору.
«17 октября родителей девочки вызвали в школу, выяснились подробности случившегося. Ученице и ее матери по инициативе администрации школы была оказана психологическая помощь. О происшествии было доведено до школьного инспектора. Кроме того, родители написали расписку о том, что будут сами забирать дочь из школы», - сообщила А. Темирханова.
По сведениям пресс-службы департамента полиции ЗКО, полицейские в настоящее время выясняют обстоятельства случившегося.
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