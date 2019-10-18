Напал и пытался похитить школьницу мужчина в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Напал на школьницу и пытался ее похитить мужчина в городе Уральске, передает МИА «Казинформ».

По словам директора школы-гимназии №44 города Уральска Акжаркын Темирхановой, происшествие случилось 16 октября.

Ученица 5 класса после окончания уроков в 17:30 вышла из школы и направилась в сторону дома №27 в микрорайоне имени Д. Кунаева.

В этот момент к ней сзади подошел неизвестный мужчина, одетый в черное, схватил за шею и потащил назад. От страха девочка громко вскрикнула. Ее крики услышала женщина, которая от растерянности начала бить пластиковой бутылкой для воды мужчину и спасла девочку. Об этом мать ученицы в 21:00 сообщила ее куратору.

«17 октября родителей девочки вызвали в школу, выяснились подробности случившегося. Ученице и ее матери по инициативе администрации школы была оказана психологическая помощь. О происшествии было доведено до школьного инспектора. Кроме того, родители написали расписку о том, что будут сами забирать дочь из школы», - сообщила А. Темирханова.

По сведениям пресс-службы департамента полиции ЗКО, полицейские в настоящее время выясняют обстоятельства случившегося.