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Нападения на женщин со шприцами расследуют в Испании
4 Августа 2022 13:54

Нападения на женщин со шприцами расследуют в Испании

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Правоохранительные органы Испании расследуют десятки жалоб от женщин на уколы шприцами во время отдыха и на дискотеках, как минимум в девяти автономных сообществах королевства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Только в Каталонии было зарегистрировано более 20 таких случаев, в основном - в Барселоне и курортном городе Льорет-де-Мар. Ограблений и домогательств в связи с этим пока не зафиксировано.

Лишь в одном случае в организме пострадавшей было обнаружено токсичное вещество - у несовершеннолетней, которая почувствовала укол во время праздничных гуляний.

Правоохранительным органам пока ничего неизвестно о намерениях злоумышленников. Ранее нападения со шприцами на женщин происходили во Франции и Великобритании.




Фото: ru.euronews.com

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