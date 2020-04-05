Нападение вооруженного мужчины во Франции расследуют как теракт

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Нападение в городе Роман-сюр-Изер на юго-востоке Франции, в результате которого погибли два человека, расследуют как теракт, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на The Local.

Как сообщает издание, хотя истинные мотивы нападения остаются неясными, тем не менее министр внутренних дел Кристоф Кастанер сказал о «террористической поездке» подозреваемого, а расследование ведет национальная контртеррористическая прокуратура.

Ранее сообщалось, что мужчина, вооруженный ножом, напал на людей, убив двоих и ранив семерых.

Нападавший, который является беженцем из Судана, был арестован в субботу после нападения в городе Роман-сюр-Изер.

Вооруженный ножом подозреваемый зашел в табачную лавку, где напал на владельца магазина и его жену, которая заступилась за супруга.

Затем нападавший вошел в мясную лавку, в которой взял еще один нож, и направился в центр города, где он вошел в другой магазин.

«Он взял нож, перепрыгнул через прилавок, ударил ножом клиента и убежал», - сказал владелец лавки. - Моя жена пыталась помочь жертве, но тщетно».

По словам свидетелей, нападавший во время нападения на своих жертв кричал: «Аллах Акбар!».

Преступник просил полицейских убить его, когда они арестовывали его. Теперь национальная контртеррористическая прокуратура определит, был ли злоумышленник частью группы или действовал в одиночку.