Нападение с топором в школе Петропавловска расследовали как покушение на убийство

В Северо-Казахстанской области завершили расследование уголовного дела по факту нападения подростка с топором на учащихся школы №4 в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге начальник департамента полиции области Айдын Кабдулдинов сообщил, что дело передали на изучение в прокуратуру, после чего оно будет рассматриваться в суде.

- С первых дней после случившегося подозреваемого взяли под арест. По сегодняшний день он находится в следственном изоляторе. По уголовному делу были проведены все необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, назначены и получены результаты экспертиз. Получили заключение судебно-психиатрической экспертизы, оно приобщено к материалам уголовного дела. Подозреваемый может предстать перед судом и ответить на все вопросы. Его деяния квалифицировали по статье «Покушение на убийство». Уголовное дело направили в прокуратуру для изучения и дальнейшего направления в суд, - сообщил А.Кабдулдинов.

Причины, побудившие подростка на такой шаг, будет выяснять суд.

Напомним, в феврале в школе №4 девятиклассник напал с топором на учащихся. Пострадали трое несовершеннолетних, из них двое оказались в больнице.

После случившегося в Петропавловске во всех учебных заведениях страны прошли проверки по обеспечению безопасности.