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    12:21, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Нападение с топором в школе Петропавловска расследовали как покушение на убийство

    полиция

    В Северо-Казахстанской области завершили расследование уголовного дела по факту нападения подростка с топором на учащихся школы №4 в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге начальник департамента полиции области Айдын Кабдулдинов сообщил, что дело передали на изучение в прокуратуру, после чего оно будет рассматриваться в суде.

    - С первых дней после случившегося подозреваемого взяли под арест. По сегодняшний день он находится в следственном изоляторе. По уголовному делу были проведены все необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, назначены и получены результаты экспертиз. Получили заключение судебно-психиатрической экспертизы, оно приобщено к материалам уголовного дела. Подозреваемый может предстать перед судом и ответить на все вопросы. Его деяния квалифицировали по статье «Покушение на убийство». Уголовное дело направили в прокуратуру для изучения и дальнейшего направления в суд, - сообщил А.Кабдулдинов.

    Причины, побудившие подростка на такой шаг, будет выяснять суд.

    Напомним, в феврале в школе №4 девятиклассник напал с топором на учащихся. Пострадали трое несовершеннолетних, из них двое оказались в больнице. 

    После случившегося в Петропавловске во всех учебных заведениях страны прошли проверки по обеспечению безопасности. 

    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Безопасность Происшествия школа
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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