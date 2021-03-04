Нападение с топором устроил неизвестный в Швеции: есть пострадавшие
По данным полиции, в результате нападения по меньшей мере восемь человек получили ранения разной степени тяжести. Отмечается, что в городе проживает около 13 000 человек. Ветланда расположен примерно в 190 километрах к юго-востоку от Гетеборга - второго по величине города Швеции.
Полиция считает, что преступник действовал в одиночку. Мотивы нападения пока не ясны. Сейчас он находится под стражей. Его травмы не опасны для жизни.
Полицейским удалось выяснить, что до нападения молодой человек попадался на мелких преступлениях. Ситуация в городе находится под контролем, и пока ничто не указывает на участие в нападении каких-то дополнительных лиц. Движение поездов до города Ветланда было временно приостановлено из-за инцидента.
По данным шведской газеты Aftonblade, официальный представитель полиции Анжелика Исраэльссон Сильфвер заявила: «Некоторые из пострадавших очень серьезно ранены, другие получили легкие ранения, но никто не погиб».
Начальник региональной полиции Малена Гранн также подтвердила на пресс-конференции, что подозреваемый был арестован после того, как «полиция открыла по нему огонь».
Начальник местной полиции Джонас Линделл добавил, что власти начали предварительное расследование, и на данный момент он не может вдаваться в подробности.
Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен назвал нападение «чудовищным преступлением» и пообещал противостоять подобным нападениям в будущем.