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    12:44, 04 Март 2021 | GMT +6

    Нападение с топором устроил неизвестный в Швеции: есть пострадавшие

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    СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ - Шведская полиция расследует нападение неизвестного мужчины с топором на группу людей, произошедшее в среду в городке Ветланда на юге страны. Полиция считает, что инцидент следует считать «террористическим преступлением», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    По данным полиции, в результате нападения по меньшей мере восемь человек получили ранения разной степени тяжести. Отмечается, что в городе проживает около 13 000 человек. Ветланда расположен примерно в 190 километрах к юго-востоку от Гетеборга - второго по величине города Швеции.

    Полиция считает, что преступник действовал в одиночку. Мотивы нападения пока не ясны. Сейчас он находится под стражей. Его травмы не опасны для жизни.

    Полицейским удалось выяснить, что до нападения молодой человек попадался на мелких преступлениях. Ситуация в городе находится под контролем, и пока ничто не указывает на участие в нападении каких-то дополнительных лиц. Движение поездов до города Ветланда было временно приостановлено из-за инцидента.

    По данным шведской газеты Aftonblade, официальный представитель полиции Анжелика Исраэльссон Сильфвер заявила: «Некоторые из пострадавших очень серьезно ранены, другие получили легкие ранения, но никто не погиб».

    Начальник региональной полиции Малена Гранн также подтвердила на пресс-конференции, что подозреваемый был арестован после того, как «полиция открыла по нему огонь».

    Начальник местной полиции Джонас Линделл добавил, что власти начали предварительное расследование, и на данный момент он не может вдаваться в подробности.

    Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен назвал нападение «чудовищным преступлением» и пообещал противостоять подобным нападениям в будущем.


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