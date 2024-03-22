Нападение с ножом в Семее: известно состояние полицейского 

В Министерстве внутренних дел РК озвучили состояние здоровья сотрудника полиции, пострадавшего от нападения с ножом в Семее, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Состоянию здоровья пострадавшего полицейского ничего не угрожает. У него ушибленная рана теменно-височной области слева, он отпущен после осмотра врача, - сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

В ведомстве также сообщили, что с учетом конкретной ситуации и объективной оценки сложившейся критической ситуации, сотрудниками полиции к подозреваемому в нарушении правопорядка был применен допустимый уровень применения силы в виде боевых приёмов борьбы, правонарушитель был обезврежен и доставлен в отдел полиции.



Напомним, полицейские спасли девочку от преследователя в Семее. Преследователь бросился на полицейских с ножом, в результате один из сотрудников получил ранение головы. Преступника удалось обезвредить и задержать. В Министерстве внутренних дел РК сообщили о ходе расследования.





