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    15:30, 22 Март 2024 | GMT +6

    Нападение с ножом в Семее: известно состояние полицейского 

    нож
    Фото: Kazinform

    В Министерстве внутренних дел РК озвучили состояние здоровья сотрудника полиции, пострадавшего от нападения с ножом в Семее, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    - Состоянию здоровья пострадавшего полицейского ничего не угрожает. У него ушибленная рана теменно-височной области слева, он отпущен после осмотра врача, - сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform. 

    В ведомстве также сообщили, что с учетом конкретной ситуации и объективной оценки сложившейся критической ситуации, сотрудниками полиции к подозреваемому в нарушении правопорядка был применен допустимый уровень применения силы в виде боевых приёмов борьбы, правонарушитель был обезврежен и доставлен в отдел полиции. 

    Напомним, полицейские спасли девочку от преследователя в Семее. Преследователь бросился на полицейских с ножом, в результате один из сотрудников получил ранение головы. Преступника удалось обезвредить и задержать. В Министерстве внутренних дел РК сообщили о ходе расследования. 


    Теги:
    МВД РК Семей Регионы Казахстана полиция Происшествия
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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