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    14:50, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Нападение с ножом на женщину в Атырау: задержан подозреваемый

    Нападение на женщину в Атырау: задержан подозреваемый
    Фото: кадр из видео

    В Актау сотрудниками департамента полиции задержан 29-летний подозреваемый в нападении на 33-летнюю женщину в  подъезде одного из многоквартирных домов города Атырау, передает агентство Kazinform.

    В отношении подозреваемого ведется досудебное расследование. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия, сообщили в ДП Атырауской области.

    Нападение произошло 9 июня. В соцсетях было распространено видео, в котором предположительно, гражданский муж женщины наносит ей несколько ножевых ранений и затем сбегает. 

    Пострадавшая находится в реанимации.

    Теги:
    Атырауская область Полиция Криминал Нападение Задержания Мангистауская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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