Нападение с ножом на женщину в Атырау: задержан подозреваемый

В Актау сотрудниками департамента полиции задержан 29-летний подозреваемый в нападении на 33-летнюю женщину в подъезде одного из многоквартирных домов города Атырау, передает агентство Kazinform.

В отношении подозреваемого ведется досудебное расследование. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия, сообщили в ДП Атырауской области.

Нападение произошло 9 июня. В соцсетях было распространено видео, в котором предположительно, гражданский муж женщины наносит ей несколько ножевых ранений и затем сбегает.

Пострадавшая находится в реанимации.