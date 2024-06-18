14:50, 18 Июнь 2024 | GMT +6
Нападение с ножом на женщину в Атырау: задержан подозреваемый
В Актау сотрудниками департамента полиции задержан 29-летний подозреваемый в нападении на 33-летнюю женщину в подъезде одного из многоквартирных домов города Атырау, передает агентство Kazinform.
В отношении подозреваемого ведется досудебное расследование. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия, сообщили в ДП Атырауской области.
Нападение произошло 9 июня. В соцсетях было распространено видео, в котором предположительно, гражданский муж женщины наносит ей несколько ножевых ранений и затем сбегает.
Пострадавшая находится в реанимации.